Эксперты ВОЗ отправились в Китай: узнавать правду о коронавирусе

Группа, подготовленная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), отправилась в Китай для расследования происхождения нового коронавируса, ставшего причиной пандемии. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на пресс-службу ВОЗ.

Считается, что впервые новый вирус появился на продуктовом рынке в китайском Ухане, где от животных передался человеку. Эксперты ВОЗ будут работать с китайскими учеными для точного определения маршрута и масштаба распространения патогена.

В состав экспертной группы включены два специалиста по животным, которые должны определить, действительно ли коронавирус передался человеку от летучих мышей.