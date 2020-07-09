Зеленский: «Благодарны Турции и лично президенту Эрдогану»

«Мы поддерживали и продолжим поддерживать мирные усилия по урегулированию проблем в Украине. Готовы оказать любую посильную помощь в данном направлении», - сказал Акар.

Турция уважает целостность Украины и выступает за мирное и дипломатическое урегулирование проблем на территории дружественной страны, заявил находящийся с визитом в Киеве министр национальной обороны Хулуси Акар на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Тараном. Об этом сообщает Anadolu.

Касаясь ситуации на Крымском полуострове, турецкий министр подчеркнул, что Анкара не признавала и не собирается признавать аннексию Крыма.

Сегодня же Хулуси Акар встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-служба Офиса украинского президента. Зеленский поблагодарил за поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за внимание, которое турецкая сторона уделяет защите прав и интересов крымских татар.

«Благодарны Турции и лично президенту Эрдогану, которые всегда поддерживают Украину, нашу независимость и суверенитет. Хотел бы поблагодарить за помощь Украине во время пандемии и за решение Турции выделить помощь в преодолении последствий наводнений», - сказал Владимир Зеленский.

Акар положительно оценил динамику развития украинского-турецкого сотрудничества в военной сфере.

Кроме того, президент Украины поблагодарил за финансовую помощь Турции на закупку товаров для ВСУ, а также за помощь по оздоровлению в Турции детей и членов семей погибших украинских военных.