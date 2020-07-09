ВОЗ насчитала рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки

За сутки зафиксировано более 228 тысяч случаев заболевания, сообщила Всемирная организация здравоохранения в своем отчете за 10 июля. Это рекордный уровень заболеваемости за сутки, сообщает РБК.

Больше всего новых случаев выявлено в США (64 тыс.), Бразилии (67,9 тыс.), Индии (26,5 тыс.) и Южной Африке (13,6 тыс.). В сумме на эти страны приходится более 75% всех новых случаев заболевания.

Суточное количество смертей по всему миру составило 5 565.

Всего в мире, по данным ВОЗ, выявлено 12,1 млн случаев заражения коронавирусом. Общее число умерших составляет 551 тыс. По суточному приросту количества жертв пандемии лидирует Бразилия — за сутки, по данным ВОЗ, там от коронавируса скончались 1 223 человека. На втором месте — США, где за сутки умер 991 человек с COVID-19. На третьем — Мексика (782 умерших).