Кабинет министров Нидерландов объявил, что подаст иск к России в Европейский суд по правам человека в связи с крушением "Боинга" MH17 на юго-востоке Украины в 2014 году.

Как сообщает BBC, таким образом, власти Нидерланды поддержат индивидуальные жалобы ранее обратившихся в ЕСПЧ родственников погибших. "Обеспечение справедливости для 298 жертв крушения рейса MH17 и их родственников является главным приоритетом работы правительства", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, добавив: "Сделав этот шаг сегодня... мы приближаемся к этой цели".

Комментируя данное решение кабмина Нидерландов, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал это решение странным. "Весьма странная инициатива во всех отношениях: не завершено следствие - это раз, нет судебных решений национального уровня - это два, и, наконец, при чем здесь ЕСПЧ?", - цитирует его Интерфакс.