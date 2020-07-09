Мировые поставки нефти рекордно упали

Поставки нефти в мире в июне 2020 года упали до девятилетнего минимума и составили 86,9 млн барр. в сутки, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Последний раз нефтяные компании производили так мало в 2011 году из-за опасений повторения глобальной рецессии, пишет РБК.

«В июне мировая добыча нефти упала до девятилетнего минимума, после того как Саудовская Аравия сократила свое производство на дополнительные 1 млн барр. нефти в сутки сверх обязательств по сделке ОПЕК+, и добыча как в Ираке, так и в США сократилась примерно на 0,5 млн барр. в сутки», — говорится в докладе.

На фоне пандемии коронавируса и падения спроса крупнейшие производители нефти, включая Россию и Саудовскую Аравию, заключили соглашение о рекордном снижении добычи на 9,7 млн т барр. в сутки в рамках сделки ОПЕК+, которая будет действовать два года — с 1 мая 2020 года до начала мая 2022 года.

По данным МЭА, добыча нефти в июне 2020 года упала более чем на 13% по сравнению с июнем 2019 года, когда она превышала 100 млн барр. в сутки.