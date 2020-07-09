Минюст о коронавирусных больных в тюрьмах

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, Главное медицинское управление Минюста, руководствуясь рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения и TƏBİB, особое внимание уделяет обследованию работников и заключенных в пенитенциарных учреждениях, их ежедневной термометрии. Кроме того, вновь прибывающие в места предварительного заключения, а также лица, подлежащие освобождению, помещаются в специальный карантин.

С целью защиты безопасности и здоровья граждан в рамках решительных мер, принятых под руководством президента Ильхама Алиева с целью предотвращения распространения пандемии коронавируса (COVID-19), Министерством юстиции принимаются необходимые медицинские, профилактические и другие упреждающие меры.

По всем случаям заражения COVID-19 у отдельных сотрудников министерства и у содержащихся в пенитенциарных учреждениях заключенных незамедлительно принимаются необходимые меры, все лица, с которыми они были в контакте, выявляются и обследуются.

В сообщении отмечается, что зараженные вирусом заключенные немедленно изолируются, помещаются в специализированное отделение лечебного учреждения и освобождаются от карантина лишь по завершении интенсивного лечения и полного выздоровления.

На сегодняшний день около 13 000 образцов тестов были взяты у сотрудников, работающих в системе юстиции, и заключенных. В результате проведенных обследований анализы всего 18 человек, включая заключенных в тюрьмах №№4, 12 и 14, дали положительный результат на вирус.

Эти лица были немедленно изолированы и помещены в специальное лечебное учреждение. Этот медицинский центр оснащен необходимым оборудованием и медикаментами, а также специальной системой вентиляции. В настоящее время состояние здоровья зараженных заключенных удовлетворительное, никто не находится в критическом состоянии. Для их лечения принимаются соответствующие меры, их здоровье держится под постоянным врачебным контролем.

Двое осужденных, инфицированных вирусом, были условно освобождены и переданы TƏBİB для изоляции и лечения. В настоящее время ситуация находится под контролем, и нет причин для беспокойства. Принимаются необходимые меры для предотвращения распространения пандемии в пенитенциарных учреждениях, отметили в пресс-службе Минюста.