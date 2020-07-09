Эрдоган: двери Айя-Софии открыты для представителей всех религий

"Айя-София подпадает под действие юрисдикции Турции. Я призываю всех уважать решения, принятые судебными и исполнительными органами Турции. Мы принимаем любое выражение взглядов по данному вопросу, за исключением тех, что направлены на нарушение нашего суверенитета", - приводит ТАСС слова турецкого лидера.

Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что власти Турции отменяют взимание платы за посещение Айя-Софии после смены ее статуса: "По завершении подготовительных мероприятий мы планируем 24 июля организовать богослужение в Айя-Софии. Наряду со сменой статуса музея также отменяется плата за вход в Айя-Софию. Ее двери всегда будут открыты для местных жителей, иностранных туристов, мусульман и представителей других религий", - подчеркнул турецкий лидер.