Нынешний президент Соединенных Штатов остается единственным человеком на этой должности, который за последние пятьдесят лет отказывается показывать американскому народу свои налоговые декларации. Ничто не заставляет президентов делать это, но это знак того, что глава Белого дома финансово чистоплотен и ему нечего скрывать. Начиная с Ричарда Никсона, это делали все, но не Дональд Трамп. А поскольку его дополитическая карьера обросла легендами о махинациях девелопера с Манхэттена, сложно не сделать вывод, что у него есть основания скрывать свою финансовую отчетность.

Попытка выяснить, как обстоят дела с выплатой налогов в бизнес-империи Трампа, встречали неистовое сопротивление команды президентских юристов, и вот дело дошло до Верховного Суда. Вернее, дела, потому что, с одной стороны, доступ к финансовым документам пыталась получить прокуратура Нью-Йорка, с другой, этого права добивались три комитета нижней палаты Конгресса.

Конгрессменов, разумеется, демократов, интересовало, не причастен ли Трамп к финансовому мошенничеству, не отмывал ли он деньги и не получал ли средства от иностранных государств. А прокуроры хотели найти возможные следы многотысячных выплат женщинам, с которыми у Трампа были интимные отношения и которым он заплатил за молчание. О том, что такие выплаты были, заявил на суде его бывший личный адвокат. И если эти средства были списаны как юридические услуги, в Америке это налоговое мошенничество. Но чтобы его доказать, нужны документы, а их как раз не дают.

Косвенным результатом открытости финансовой отчетности бизнес-империи Трампа стала бы, наконец, и ясность с размером его богатства, который он все время сильно завышает, подчеркивая свой предпринимательский гений. Пять пережитых банкротств ставят под сомнение этот гений, но истинную цифру узнать было бы любопытно.

Адвокаты Трампа отбивались от любопытства конгрессменов, прокуратуры и публики, ссылаясь на то, что это нарушит президентский иммунитет и помешает ему в работе. И вот Верховный Суд вынес решение, которое вызвало у президента настоящую ярость. Дональд Трамп назвал его продолжением политического преследования, которое осуществляла группа специального прокурора Боба Мюллера по так называемому «русскому следу».