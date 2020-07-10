Трамп: «У нас есть такое...»

Президент США Дональд Трамп заявил о разработке гиперзвуковой ракеты, которая превзойдет существующие в мире аналоги, так как сможет развить скорость в 17 раз больше. Его слова приводит ТАСС.

«На стадии разработки у нас есть очень много интересного. ...У нас есть ракета, которая в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета. ...Она настолько быстро летит, что ее крайне тяжело заметить. У нас есть такое, о чем даже никто и подумать не может», - сказал глава Белого дома.

Президент Трамп также сообщил, что США в данный момент разрабатывают самый крупный ледокол в мире: «Сейчас у нас на стадии разработки самый большой ледокол в мире. Мы собираемся и попытаемся создать, если сможем, еще 10 ледоколов. У нас сейчас только один, а у России - 40. У нас будет два, но хотели бы еще 10».