ВОЗ: гидроксихлорохин можно, но только под наблюдением врачей

Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать гидроксихлорохин для лечения вызываемого новым коронавирусом заболевания (COVID-19) только под наблюдением врачей. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Отвечая на вопрос о применении гидроксихлорохина президентом Бразилии Жаиром Болсонару, Райан констатировал, что этот препарат "можно использовать, но только под наблюдением врачей". "Он не демонстрирует позитивных результатов у госпитализированных пациентов, хотя исследования продолжаются", - добавил он, сообщает ТАСС.

"Пока исследования четко не показали положительного воздействия на тех, кто его принимает", - сказал Райан, подчеркнув, что нужно ориентироваться на клинические исследования.

Ранее ВОЗ приняла решение остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусом, отметив, что лекарство не имеет положительного эффекта для лечения заразившихся.