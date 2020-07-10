Энтони Фаучи вот уже 36 лет возглавляет Национальный институт аллергии и заразных болезней в США. Он является одним из лучших экспертов в этих областях медицины в своей стране. По э тому нет ничего удивительного, что именно он «предсказал» появление коронавируса в мире. На это обратил внимание портал medonet.pl.

В июне 2019 года в первом выпуске телепрограммы Future of Healthcare в разговоре с корреспондентом издания The Hill Стивом Клемонсом американский эпидемиолог Энтони Фаучи в ответ на вопрос о самом худшем сценарии для общественного здоровья сказал, что он представляет себе его в виде заразной болезни, которая влияет на систему дыхательных путей и очень быстро распространяется. А так как она будет новой, то к ней у общества не будет иммунитета.

«Почти всегда оказывается, что это совершенно новый пандемический грипп». Э.Фаучи одновременно в разговоре сокрушался, что наивысшей нагрузкой для общественного здоровья такая болезнь может быть потому, что болезни дыхательных путей легко распространяются и имеют высокий уровень заболеваемости, а также высокую смертность.

Год спустя, читая такие слова, нельзя отделаться от впечатления, что Фаучи предвидел пандемию COVID-19, «накаркал», что появится новый вирус гриппа, но вместо этого был открыт новый тип коронавируса.

Во время недавнего выпуска той же телепрограммы Future of Healthcare сам эпидемиолог признался журналисту: «Мне так печально из-за пророчества во время того интервью, Стив. Действительно, печально».

Всемирная организация здравоохранения разработала специальное устройство, которое описывает, какие патогены и болезни следует рассматривать приоритетно при исследованиях и в развитии системы общественного здравоохранения.

Кроме известных патогенов, в списке появилась «болезнь Х», которая, по мнению специалистов ВОЗ, может появиться в любой момент. До сих пор «болезнь Х» была только собранием знаний о том, что серьезная пандемия может появиться из-за неизвестного еще патогена.

Предсказан ли был коронавирус специалистами ВОЗ, использовавшими термин «болезнь Х»? Доктор Марион Коопманс, вирусолог и эксперт ВОЗ, пишет в журнале The Cell, что «несмотря на то, удастся обуздать эпидемию или нет, коронавирус похож на первый настоящий пандемический вызов, которым является «болезнь Х», указанная в списке приоритетных болезней ВОЗ, к ним мы должны подготовиться в нашем нынешнем глобализованном обществе».

Не только Фаучи и ВОЗ предвидели коронавирус. Как известно, и Билл Гейтс говорил о том, что мир должен быть готов к вспышке эпидемии неизвестной болезни, как готовятся к потенциальной войне.

Несмотря на предупреждения, Соединенные Штаты за последние 10 лет снизили свои возможности реагирования на потенциальную пандемию на многих уровнях.

Многие эксперты указывают на то, что в США не хватает хорошо скоординированной системы мониторинга болезней, и это один из главных факторов того, почему коронавирус COVID-19 так сильно ударил по этой стране.

Так часто бывало в истории, что предсказателям мало кто верил или прислушивались. Чаще всего от них старались избавиться. Но потом, столкнувшись с очевидностью, вспоминали правоту прорицателя. Однако признание, как всегда, оказывалось запоздалым.