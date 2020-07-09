Депутат Бадамов о критике бакинских транспортников

После введения в Азербайджане строгого карантинного режима была приостановлена работа Бакинского метрополитена. Основная нагрузка на общественный транспорт легла на автобусную сеть, то есть на Бакинское транспортное агентство.

В этот период БТА принимает различные меры по обеспечению безопасной и комфортной перевозки людей. Однако, несмотря на все это, агентство подвергается критике в соцсетях. Данный факт не только бросает тень на выполняемую работу, но и отпугивает людей, работающих в условиях пандемии.

В чем же причина этой критики?