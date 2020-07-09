Депутат Бадамов о критике бакинских транспортников
После введения в Азербайджане строгого карантинного режима была приостановлена работа Бакинского метрополитена. Основная нагрузка на общественный транспорт легла на автобусную сеть, то есть на Бакинское транспортное агентство.
В этот период БТА принимает различные меры по обеспечению безопасной и комфортной перевозки людей. Однако, несмотря на все это, агентство подвергается критике в соцсетях. Данный факт не только бросает тень на выполняемую работу, но и отпугивает людей, работающих в условиях пандемии.
В чем же причина этой критики?
По словам депутата Милли Меджлиса Азера Бадамова, целью строгого карантинного режима в Азербайджане является снижение уровня заражения: «В первую очередь исследуются области, где существует наиболее высокая вероятность заразиться коронавирусом, именно в отношении них в первую очередь принимается решение о закрытии.
Метрополитен, расположенный в закрытом пространстве, является одной из основных зон риска распространения вируса, поэтому его работа была временно приостановлена. С приостановлением работы метро основная нагрузка по перевозке пассажиров легла на БТА, запустившее сеть экспресс-автобусов между станциями метро».
Депутат отметил, что некоторые люди не понимают проделанной работы и необоснованно критикуют: «Я рассматриваю это как мнение людей, не понимающих сложившейся ситуации. С другой стороны, есть силы, которые хотят использовать мелкие детали, чтобы бросить тень на проделанную в азербайджанском обществе работу. Таким образом они хотят отвлечь людей от верного пути. БТА круглосуточно ведет свою деятельность, стараясь обеспечить людям максимальный комфорт».
«Цель карантинного режима - ограничение передвижения людей. Однако некоторые люди, избегая этих ограничений различными способами, создают плотность в автобусах, особенно в экспресс-автобусах. Они не только не прислушиваются к призыву «Останься дома», но и, создавая плотность, подвергают опасности других людей. Я не вижу в этом никаких ошибок БТА и считаю критику в адрес агентства предвзятой», - добавляет депутат.