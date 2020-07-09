Иран должен выплатить компенсации пострадавшим и семьям американских военных, погибших при теракте в жилом комплексе Khobar Towers в Саудовской Аравии в 1996 году. Такое решение принял суд США, сообщает издание Air Force Times.

Тогда погибло 19 военнослужащих ВВС США и местных сотрудников, почти 500 человек были ранены.

Суд решил, что власти Ирана направляли действия боевиков движения "Хезболлах", которые взорвали начиненный взрывчаткой грузовик, и оказывали им материальную поддержку. В итоге судья постановил, что Тегеран должен выплатить более 879 миллионов долларов 14 военнослужащим и 21 члену их семей, которые пострадали в тот день, передает РИА Новости.

В 2018 году суд уже выносил решение о выплатах по аналогичному делу, связанному с этим терактом, тогда речь шла о 104 миллионах долларов. Кроме того, в 2013 году было принято судебное решение, что Иран должен выплатить 591 миллион долларов семье одного из погибших военнослужащих.