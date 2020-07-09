Путин о внешней политике России: Мы не должны выглядеть как сумасшедшие

Россия предпочитает общаться с партнерами исключительно в уважительном тоне, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

«Я не считаю, что защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва и они бегают и ею размахивают, да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями», — сказал Путин.

Таким образом глава российского государства ответил на вопрос, почему Россия выбрала уважительный тон диалога с партнерами на фоне откровенных проявлений хамства.

По мнению Путина, противостояние на международной экономической арене будет продолжаться.