Эльнур Эминоглу, автор haqqin.az 01:20

Сразу же после ужесточения коронарежима бакинский градоначальник, один из успешных реформаторов сегодняшнего дня Эльдар Азизов подал местной власти пример, заслуживающий внимания и одобрения. Высокопоставленный чиновник появился в одном из центральных маркетов столицы незаметно, интеллигентно, не привлекая к себе повышенного внимания и наблюдая за столпотворением со стороны. Э.Азизов руководствовался единственной целью – проверить социальную ответственность граждан в условиях нового коронапорядка. Власти ведут тщетную, но отчаянную борьбу с косностью и невежеством, отвергающими само существование в природе коронавируса. Привить новый стиль управления наиболее ретроградной ветви власти – заскорузлым исполкомам с атавистическими чертами характера – дело неблагородное и столь же отчаянное, как борьба с социальным невежеством. Но все же…

Именно поэтому президент Ильхам Алиев в своих кадровых реформах при назначении глав исполнительной власти сделал ставку на новое молодое поколение. Президент решил изменить, причем качественным образом, не только сущность, но и форму, а вместе с ней и лицо власти. Придать ей благородный и цивилизованный вид, если не образ. Ильхам Алиев отправлял в рабочие кабинеты, которые по велению небес с приходом коронавируса превратились в оперативные штабы борьбы с напастью, глав исполнительной власти с главным напутствием. Президент пытался вразумить чиновникам, что работа на посту главы района не подразумевает хамскую вседозволенность хана и феодальные полномочия, ибо Азербайджан – правовое государство, в котором власть ограничена правом и законом. Президент призывал чиновников не поражать в правах бизнесменов, тем более в столь нелегкие времена, а поддерживать и всячески поощрять, дабы улучшить инвестиционный климат в стране.

Видимо, Эльдар Азизов руководствовался программным воззванием президента, лично и незаметно наблюдая за исполнением гражданами нового правопорядка. Другое дело – глава Исполнительной власти Сабунчинского района. Намедни в поселке Бакиханова, который в советское время большевики назвали в честь разбойника Степки Разина, в супермаркете Megastore произошел курьез. Вдруг жизнь в одном небольшом торговом уголке замерла. В супермаркет вместе со своей свитой и карательным отрядом ворвался Адиль Велиев. Чиновник повел себя по-разински – бесцеремонно дубово и цепко сурово. Адиль Велиев, как и большинство гив-ов, или, как их в народе называют, «иджрабашей», чиновник нефтяного призыва. В буквальном смысле этого слова. Почему-то в ГНКАР обнаружили таланты и способности посредственного бизнесмена, который решил стать государственным деятелем. Бог с прошлым и настоящим Велиева!.. Ворвавшись вместе с полицейскими в маркет, Велиев потребовал остановить торговлю детскими игрушками и текстильными товарами. Чем же детские игрушки и товары текстильного производства оказались не по нраву человеку, которому доверили один из крупнейших районов столицы?! И с другой стороны, какое имеет право чиновник вмешиваться в дела, которые его не касаются? Глава исполнительной власти, тем более вооруженный полицейским отрядом, не имеет права приказывать бизнесмену, чем ему торговать, а чем нет. А может, Адиль Велиев попал под влияние трамповской пропаганды и возненавидел все товары китайского производства? А может, Адиль Велиев называет коронавирус, как и Трамп, уханьской болезнью?!