Разинский поход главы Сабунчи на детские игрушки оперативный комментарий

Эльнур Эминоглу, автор haqqin.az

Сразу же после ужесточения коронарежима бакинский градоначальник, один из успешных реформаторов сегодняшнего дня Эльдар Азизов подал местной власти пример, заслуживающий внимания и одобрения. Высокопоставленный чиновник появился в одном из центральных маркетов столицы незаметно, интеллигентно, не привлекая к себе повышенного внимания и наблюдая за столпотворением со стороны.

Э.Азизов руководствовался единственной целью – проверить социальную ответственность граждан в условиях нового коронапорядка. Власти ведут тщетную, но отчаянную борьбу с косностью и невежеством, отвергающими само существование в природе коронавируса.

Привить новый стиль управления наиболее ретроградной ветви власти – заскорузлым исполкомам с атавистическими чертами характера – дело неблагородное и столь же отчаянное, как борьба с социальным невежеством. Но все же…

Эльдар Азизов появился тихо и незаметно. Никто не понял, что пришел сам градоначальник Баку

Именно поэтому президент Ильхам Алиев в своих кадровых реформах при назначении глав исполнительной власти сделал ставку на новое молодое поколение. Президент решил изменить, причем качественным образом, не только сущность, но и форму, а вместе с ней и лицо власти. Придать ей благородный и цивилизованный вид, если не образ.

Ильхам Алиев отправлял в рабочие кабинеты, которые по велению небес с приходом коронавируса превратились в оперативные штабы борьбы с напастью, глав исполнительной власти с главным напутствием. Президент пытался вразумить чиновникам, что работа на посту главы района не подразумевает хамскую вседозволенность хана и феодальные полномочия, ибо Азербайджан – правовое государство, в котором власть ограничена правом и законом. Президент призывал чиновников не поражать в правах бизнесменов, тем более в столь нелегкие времена, а поддерживать и всячески поощрять, дабы улучшить инвестиционный климат в стране.

Ильхам Алиев призывал чиновников помогать, а не мешать бизнесу

Видимо, Эльдар Азизов руководствовался программным воззванием президента, лично и незаметно наблюдая за исполнением гражданами нового правопорядка.

Другое дело – глава Исполнительной власти Сабунчинского района. Намедни в поселке Бакиханова, который в советское время большевики назвали в честь разбойника Степки Разина, в супермаркете Megastore произошел курьез. Вдруг жизнь в одном небольшом торговом уголке замерла. В супермаркет вместе со своей свитой и карательным отрядом ворвался Адиль Велиев. Чиновник повел себя по-разински – бесцеремонно дубово и цепко сурово. Адиль Велиев, как и большинство гив-ов, или, как их в народе называют, «иджрабашей», чиновник нефтяного призыва. В буквальном смысле этого слова. Почему-то в ГНКАР обнаружили таланты и способности посредственного бизнесмена, который решил стать государственным деятелем. Бог с прошлым и настоящим Велиева!.. Ворвавшись вместе с полицейскими в маркет, Велиев потребовал остановить торговлю детскими игрушками и текстильными товарами.

Чем же детские игрушки и товары текстильного производства оказались не по нраву человеку, которому доверили один из крупнейших районов столицы?! И с другой стороны, какое имеет право чиновник вмешиваться в дела, которые его не касаются? Глава исполнительной власти, тем более вооруженный полицейским отрядом, не имеет права приказывать бизнесмену, чем ему торговать, а чем нет. А может, Адиль Велиев попал под  влияние трамповской пропаганды и возненавидел все товары китайского производства? А может, Адиль Велиев называет коронавирус, как и Трамп, уханьской болезнью?!

Велиев не любит детей и Китай

Зададимся еще раз вопросом: чем же Велиеву не понравились игрушки? И как предметы детской радости могут нарушить особый карантинный режим?! Ответа на вопрос нет.

Велиев пошел дальше и спустя некоторое время и вовсе распорядился снести магазин. Опять вседозволенность. Неужели все эти чиновники не читают периодику, не вникают в суть выступлений Ильхама Алиева, не чувствуют обновлений в стране?! Допустим, Велиев по совету профессора Преображенского не читает советских газет. Так он должен по долгу службы читать выступления главы государства, не так ли?! После всей критики из уст президента прийти, ворваться и наехать на бизнес… Что это как не сумасбродство?!

Накануне многие журналисты обратились с вопросом в Сабунчинскую власть с просьбой ответить на вопрос о мотивах разинского похода главы. Коллегам удалось вырвать небольшой комментарий у завотделом по политическим и гуманитарным вопросам Адалята Теймурова.

Адалят муаллим признал факт походов чиновников по многолюдным местам в районе. Но только с целью просветительской работы. А о вышеприведенном факте Адалят муаллим ничего не подозревал. И сам Адиль Велиев отказался от комментариев. Но решение о запрете продажи китайских товаров не отменил. Видимо, торговая война Трампа дошла и до Сабунчинского района. Веселая у нас жизнь с такими, как Велиев!

Вот как вторгся большой чиновник в маленький маркет. Смотрим видео:

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