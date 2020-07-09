США начинают торговую войну с Францией?

Власти США объявили о введении дополнительных пошлин в размере 25% на товары из Франции на сумму около $1,3 млрд. Данное решение, которое вступит в силу через 180 дней, принято в связи с намерением Парижа ввести налог на предоставляющие цифровые услуги компании, в том числе американские, сообщает ТАСС.

"Этим уведомлением объявляется о твердом намерении аппарата представителя США на торговых переговорах предпринять меры в виде введения дополнительных пошлин в размере 25% на товары из Франции... Представитель США на торговых переговорах также решил приостановить применение дополнительных пошлин на 180 дней", - говорится в сообщении.

По словам торгового представителя США Роберта Лайтхизера, налогом будут обложены косметика и сумки из Франции. Он отметил, что Вашингтон не намерен терпеть «несправедливое» отношение Парижа.