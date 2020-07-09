Пассажиры без масок до смерти избили водителя автобуса

Во Франции водитель автобуса, которого избили пассажиры без масок, скончался, сообщает агентство AFP со ссылкой на родственников умершего.

Инцидент произошел в городе Байонне на юго-западе Франции. Монгийо попросил троих мужчин, собиравшихся сесть в автобус, надеть защитные маски, а также попытался проверить билет у еще одного. Маски являются обязательными для пассажиров общественного транспорта в свете борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2, пишет Deutsche Welle.

Нарушители правил избили водителя, а затем сбежали с места происшествия и укрылись в квартире одного из нападавших. Монгийо в бессознательном состоянии был доставлен в больницу.

Нападавшим - молодые люди в возрасте 22 и 23 лет - предъявлено обвинение в покушении на убийство. Еще двоим предъявлено обвинение в неоказании помощи человеку, находящемуся в опасности.

В Байонне состоялся марш памяти, организованный родственниками погибшего. В акции участвовали около 6 тысяч человек. По словам очевидцев, тем же вечером водители в ряде городов, включая Париж, Бордо и Страсбург, почтили память своего коллеги, остановив автобусы на одну минуту.