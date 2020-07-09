Пассажиры без масок до смерти избили водителя автобуса
Во Франции водитель автобуса, которого избили пассажиры без масок, скончался, сообщает агентство AFP со ссылкой на родственников умершего.
Филипп Монгийо стал жертвой "крайне жестокого нападения", которое привело к смерти головного мозга, заявил представитель городской прокуратуры.
Инцидент произошел в городе Байонне на юго-западе Франции. Монгийо попросил троих мужчин, собиравшихся сесть в автобус, надеть защитные маски, а также попытался проверить билет у еще одного. Маски являются обязательными для пассажиров общественного транспорта в свете борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2, пишет Deutsche Welle.
Нарушители правил избили водителя, а затем сбежали с места происшествия и укрылись в квартире одного из нападавших. Монгийо в бессознательном состоянии был доставлен в больницу.
Нападавшим - молодые люди в возрасте 22 и 23 лет - предъявлено обвинение в покушении на убийство. Еще двоим предъявлено обвинение в неоказании помощи человеку, находящемуся в опасности.
В Байонне состоялся марш памяти, организованный родственниками погибшего. В акции участвовали около 6 тысяч человек. По словам очевидцев, тем же вечером водители в ряде городов, включая Париж, Бордо и Страсбург, почтили память своего коллеги, остановив автобусы на одну минуту.