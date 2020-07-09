В России заявили о высокоэффективном препарате от COVID-19

Препарат от коронавируса "Арепливир" (аналог изобретенного в Японии препарата "Фавипиравир"), одобренный Минздравом РФ, продемонстрировал высокую эффективность в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГК "Промомед".

"Препарат продемонстрировал высокую эффективность - более 90%, в течение первых 24 часов 70% больных коронавирусной инфекцией чувствовали радикальные изменения состояния, которые в последующие несколько дней подтверждались анализами. 80% пациентов выздоравливали на монотерапии, без сопутствующих препаратов. В ходе исследований не зарегистрировано ни одного случая перехода заболевания в более тяжелую фазу", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что "Арепливир" одобрен Минздравом РФ и направлен в ряд медучреждений страны для лечения коронавирусной инфекции.

По данным "Промомед", препарат обладает эффективностью в отношении РНК-вирусов, к которым относится и коронавирус, блокирует размножение вируса в клетке человека, тем самым препятствуя распространению инфекции в организме.