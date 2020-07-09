Коронавирусом за сутки заразились свыше 200 тысяч человек

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 11 июля превысило 12,4 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 12 466 337 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил более 200,9 тысячи. За весь период пандемии скончались 559 622 инфицированных, более 6,8 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превышает 3,1 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (1,8 миллиона человек), Индия (793,8 тысячи) оказалась на третьем месте. Россия (713,9 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая Перу (319,6 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Чили, Великобритания, Мексика, Испания и Иран