Трамп ответил на вопрос о выходе США из НАТО
Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о выходе страны из НАТО в беседе с The Washington Post.
Американский лидер признался, что не собирается выводить Соединенные Штаты из НАТО, однако страны-члены организации должны платить взносы.
«Были такие, которые почти ничего не платили, и сейчас они платят. И они задавали мне важный вопрос: "Вы бы ушли, если...". И я ответил: "Да, я бы ушел". И если бы я не отвечал так, они не стали бы платить», — заявил глава Белого дома.