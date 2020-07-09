По подсчетам различных политических движений, на митинг вышли от 30 до 35 тыс. человек, он стал самым массовым в истории города.

Правительство Хабаровского края попросило пока разойтись по домам участников несогласованной акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.

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В Хабаровске на площади Ленина прошел стихийный митинг в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала, сообщает местный портал DVhab.ru.

На улицы, по подсчетам различных источников, вышли от пяти до 35 тысяч человек, пишет сайт, отмечая, что это самый массовый митинг в истории Хабаровска.

Толпа несколько раз перекрывала улицу Ленина и устроила акцию протеста возле здания краевого правительства. Митингующие скандировали «Наш выбор, наш Фургал!» и «Это наш край!» Отмечается, что полицейские не вмешивались в происходящее.

К митингующим вышла пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко. Она поблагодарила собравшихся на площади Ленина и призвала их расходиться. Также к людям обратился первый заместитель председателя краевого правительства Владимир Хлапов, который заявил, что «все нужно делать в рамках закона», и добавил, что властям небезразлична судьба губернатора.