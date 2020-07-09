Айдын Керимов, автор haqqin.az 11:44

В соборе Святой Софии официально восстановили мечеть. Соответствующее решение принял Госсовет Турции. Сегодняшним утром, 11 июля, там прозвучал первый, после долгого времени, азан. «По завершении подготовительных мероприятий мы планируем 24 июля организовать богослужение в Айя-Софии. Наряду со сменой статуса музея также отменяется плата за вход в Айя-Софию. Ее двери всегда будут открыты для местных жителей, иностранных туристов, мусульман и представителей других религий», - заявил Реджеп Эрдоган. За короткое время его твит об этом с текстом указа набрал более трехсот тысяч лайков, причем сто тысяч из них были набраны в первые 35 минут с момента публикации. Что, как представляется, можно вполне расценивать как одобрение турецкой общественностью этого шага. Несмотря на то, что у данного решения есть противники как внутри страны, так и за рубежом.

Наиболее активно протестовали, разумеется, греки и представители православной церкви. Министерство культуры Греции заявило, что решение Турции превратить собор Святой Софии в мечеть является «откровенной провокацией» цивилизованного мира. Еще дальше пошла глава этого ведомства, госпожа Лина Мандони, заявившая, что «национализм, проявленный президентом Эрдоганом, возвращает Турцию на шесть веков назад». 6 июля глава Российской православной церкви патриарх Кирилл выступил с заявлением, в котором призвал сохранить музейный статус собора Святой Софии. Ну а после того, как решение состоялось, русская православная церковь «выразила сожаление по поводу того, что турецкая судебная система не обратила внимания на ее озабоченность», многозначительно при этом намекнув, что решение Анкары «может вызвать еще большие разногласия». Правда, не объяснив, что конкретно имеется в виду. Опять взыграла концепция «Москва – третий Рим»? Так времена «мечтаний об овладении Константинополем», чем грезили российские монархи, вроде как давно уже миновали. Столь же странным является и заявление Константинопольского патриарха Варфоломея, поделившегося мнением о том, что превращение музея Айя-София в мечеть может обратить миллионы христиан по всему миру против ислама. «Собор Святой Софии как музей является местом и символом встречи, солидарности и взаимопонимания между христианством и исламом», - сказал он. И уж совсем повергает в шок комментарий академика Российской академии художеств, историка и теоретика искусств, византолога Алексея Лидова, поведавшего следующее: «Если отбросить внешнюю шелуху, то это объявление войны - христианскому миру, европейской демократии, международным институтам, поскольку все они высказались однозначно против изменения статуса». Если сравнить уровень алармизма и «страданий по Святой Софии» с реальной ситуацией и дальнейшей судьбой культового здания, то, право, это не Анкара вернулась на шесть веков назад, а ее оппоненты, оперирующие какими-то совершенно непонятными категориями времен крестовых походов и противостояния с Османской империей.

В пятницу, 10 июля, последовал и официальный комментарий пресс-службы Госдепартамента США, посвященный решению турецких властей вновь открыть мечеть в музейном комплексе Святой Софии в Стамбуле. «Мы разочарованы решением правительства Турции изменить статус собора Святой Софии. Это здание является важной частью объекта «Исторические места Стамбула», внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в знак признания его богатой мультикультурной истории», – говорится в нем. Впрочем, тут же турецкой стороне предлагается и способ избавить Вашингтон от этого разочарования: «Мы понимаем, что турецкое правительство по-прежнему привержено сохранению доступа к собору Святой Софии для всех посетителей, и мы с нетерпением ожидаем услышать его планы по дальнейшему управлению собором Святой Софии, чтобы обеспечить его доступность для всех без каких-либо препятствий». Оставив в стороне тот факт, что Анкара в этом вопросе, что называется, в «своем праве» и может изменить статус собора без учета мнений других государств – все же некоторые моменты для алармистов и оголтелых критиков следовало бы разъяснить. Учитывая некоторую болезненность данного вопроса и щепетильность руководства Турции к соблюдению ею взятых на себя международных обязательств, не приходится сомневаться в том, что, во-первых, правила ЮНЕСКО в отношении самого здания, внесенного в список Всемирного наследия, будет соблюдаться Анкарой в максимально полном объеме. И, соответственно, во-вторых, доступ в Айя-Софию ограничен не будет. Руководство Турции пошло в этом вопросе даже дальше – президент Реджеп Эрдоган заявил, что платный вход в Святую Софию будет отменен, посетить собор бесплатно смогут все желающие - как местные жители, так и иностранцы, как мусульмане, так и представители других религий. Это, кстати, дорогого стоит в самом прямом смысле этого слова - в прошлом году Айя-Софию посетили 3,7 миллиона человек, она была самым посещаемым музеем Турции и стоимость проданных входных билетов составляла достаточно внушительную сумму. Однако, нужно понимать и другое – мечеть Айя София имеет все шансы на то, чтобы стать масштабным инструментом «мягкой силы» Анкары как пример того, что историческое и духовное вполне могут мирно и без проблем сочетаться со светским и международными обязательствами, «ноль проблем с межконфессиональными разногласиями». А это стоит несколько дороже, чем выручка от продажи входных билетов.

Что же касается разговоров «об исламизации Турции» и отказа нынешних властей от «наследия Ататюрка» - так мы их слышим уже второе десятилетие, они возникают в ответ на любой серьезный шаг Анкары. В результате – это уже настолько заезженная пластинка, что и слушать ее надоело. На сегодняшний день в Турции действуют 435 церквей, синагог и кирх – для меня более убедительный факт приверженности Анкары политике мультиконфессиональности и открытости для всех культур, чем громкие, но голословные заявления оппонентов Эрдогана по данному вопросу. И, наконец, последний вопрос. Насколько заявления христианского мира коррелируют с недавним решением Евросоюза об упразднении института спецпредставителя по вопросам религиозной свободы. Важный институт регулирования межконфессиональных отношений упраздняется на фоне бушующей на Западе исламофобии, которая сопровождается с запретом на ношении хиджаба, закрытием мечетей и наложением вето на «азан»?! Айя-София – реликт неоосманизма, турецкого политического возрождения, ревизионистской переоценки роли и места Турции в системе международной и региональной безопасности. Турция отказывается от роли послушного форпоста евроатлантической системы, перерождаясь в самодостаточное государство, провозглашая приоритетный характер своих политических и экономических интересов.