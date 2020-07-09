Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) в субботу доставил чартерным рейсом из Эр-Рияда на родину 83 наших соотечественников.

К полету были допущены пассажиры, получившие в течение 48 часов до вылета рейса справку на отсутствие коронавируса (COVID-19). Все пассажиры данного рейса по прибытии должны провести две недели в самоизоляции.

Отметим, что чартерные рейсы AZAL выполняются в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана. Выздоровели почти 8,4 тысячи человек, общее число излечившихся приблизилось к 500 тысячам.