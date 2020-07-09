Коронавирус в Армении: 489 новых больных и 13 умерших

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 489 и достигло 31 392, еще 13 человек скончались, сообщается в субботу на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

В пятницу власти республики сообщали о 30 903 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 546 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.

"В Армении подтверждены 31 392 случая коронавируса. Вылечились 19 419 пациентов. Скончались 559 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 11 234 пациента, проведены 133 104 теста.