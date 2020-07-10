Иран не оставил Азербайджан без воды если друг окажется вдруг...
Из-за снижения количества воды в реке Араз в последнее время, подача воды в Саатлы, как и в другие районы, существенно снизилась. По этой причине распределение воды между селами района осуществлялась в соответствии с графиком.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана", данная проблема была решена на этой неделе благодаря объему воды, выделяемого из водохранилища Араз.
Отметим, что водохранилище Араз совместно эксплуатируется Азербайджаном и Ираном. Вопросы использования воды регулируются специальной межгосударственной комиссией.
В ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" отметили, что, учитывая наблюдаемый дефицит воды, азербайджанская сторона обратилась к Ирану с предложением увеличить объем воды, выделяемой из водохранилища Араз. В свою очередь, Иран поддержал это предложение.
«С 7 июля из водохранилища Араз был увеличен объем выделяемой воды из водохранилища, что позволило решить проблему с водоснабжением», - сообщили в ОАО.