Из-за снижения количества воды в реке Араз в последнее время, подача воды в Саатлы, как и в другие районы, существенно снизилась. По этой причине распределение воды между селами района осуществлялась в соответствии с графиком.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана", данная проблема была решена на этой неделе благодаря объему воды, выделяемого из водохранилища Араз.