Еще два итальянских тренера в сборной Азербайджана по футболу

Помощниками Джанни Де Бьязи в футбольной сборной Азербайджана будут Клаудио Белуччи и Бенито Карбоне, сообщает haqqin.az со ссылкой на итальянские СМИ.

Напомним, что вчера по итогам заседания Исполкома АФФА было объявлено, что ассистентом Де Бьязи в Азербайджане будет также Ариф Асадов.

Правда, контракт с Де Бьязи еще не подписан. Сообщалось, что он еще должен согласиться на особые условия АФФА, связанные с пандемией коронавируса.

Возвращаясь к итальянским помощникам Де Бьязи, о которых написала итальянская пресса, отметим, что 45-летний Клаудио Белуччи, будучи игроком, выступал за такие клубы, как «Сампдория», «Венеция», «Наполи», «Болонья», «Ливорно» и «Модена». Что касается тренерского опыта, то он был главным тренером двух малоизвестных клубов из Серии С (третья по рангу лига в Италии).

Бенито Карбоне в Италии поиграл за такие клубы, как «Торино», «Наполи», «Интер», «Парма» и другие. Он также имеет большой опыт выступления в Англии, где защищал цвета «Шеффилд Уэнсдей», «Астон Виллы», «Брэдфорд Сити», «Дерби Каунти» и «Миддлсбро».

В качестве тренера работал в итальянских клубах низших дивизионов, а также был консультантом в английском «Лидс Юнайтед».