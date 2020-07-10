Украина назвала срок возвращения Донбасса

Вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал срок возвращения отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом передает «НВ».

По его мнению, безопасная реинтеграция займет минимум 25 лет, а после восстановления контроля должно смениться поколение, чтобы преодолеть «разрушения того раздора в головах, который там есть».

«Там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут. Поэтому это надолго в любом варианте, и мы должны к этому готовиться», — сказал политик.