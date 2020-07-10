Максим Шевченко: «Почему Госдума России должна поддерживать Ататюрка?» Россия хочет пересмотреть итоги войны XV века?
Итак, власти Турции, несмотря на возмущение христианского мира, постановили восстановить в музейном комплексе Айя-София мечеть.
Напомним, что первое культовое сооружение на месте нынешней Святой Софии появилось в середине 300-х годов нашей эры во времена императора Константина I. При нем христианство стало основной религией Римской империи, а Константинополь ее столицей. Позже церковь расширили, однако в 532 году в городе произошло восстание, и мятежники спалили собор. Император Юстиниан I решил на том же месте построить новый храм и пожелал, чтобы сооружение стало свидетельством величия империи. До появления храма Святого Петра в Риме Софийский собор был самой большой христианской церковью в мире. В 1453 году Константинополь был захвачен турками, и христианская церковь стала мечетью, каковой оставалась на протяжении почти пяти веков. К собору пристроили четыре минарета и дали новое название - Айя-София. Свой статус собор поменял только в 1935 году – он стал музейным комплексом. В 1985 году Айя-София была включена в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Дискуссия о превращении собора вновь в мусульманское культувое сооружение была бурной, но недолгой. Со свойственной ему решимостью глава Турции Эрдоган пресек все возражения и принял окончательный указ.
О реакции западного мира и православной церкви на решение турецкого правительства мы уже писали.
Среди тех, кто счел своим долгом высказаться по поводу перипетий с Айя-Софией, конечно же, был и давний «друг Турции» лидер российской ЛДПР Владимир Жириновский. Он обвинил Турцию в, не больше – не меньше, подрыве христианства и даже сказал, что единственная задача турок и лично Реджепа Тайипа Эрдогана в том, чтобы «восстановить великую Османскую империю», включив в нее северную Сирию, северный Ирак, часть Молдавии, Крым, часть Болгарии и Греции, чтобы «снова возглавить мусульманский мир — а это 1 миллиард 300 миллионов мусульман». Жириновский уверен, что Турция не просто хочет поменять статус Святой Софии, но и «нанести удар по Москве».
А депутаты Госдумы России под лозунгом: «Эрдоган, будь достоин Ататюрка!» приняли обращение к турецким коллегам, призывая оставить статус музея собору Святой Софии в Стамбуле.
Однако известный российский журналист и политолог Максим Шевченко придерживается противоположной точки зрения и назвал реакцию российских депутатов некомпетентной.
«Я бы хотел отметить, что Айя-Софии хотят вернуть статус религиозного здания, объекта, каким она и была на протяжении столетий. И с 1453-го до 1935-го она была мечетью. Поэтому в том, что в ней находится музей, я ничего страшного не вижу, но в целом это не соответствует тому статусу, ради которого она строилась. То, что Государственная Дума Российской Федерации принимает какое-то безумное постановление, которое является открытым вмешательством во внутренние дела Турецкой Республики и солидаризируется с одной из политических сил Турецкой Республики — Мустафой Кемалем Ататюрком, мне кажется очень странным. Если это не называется вмешательством во внутренние дела другого государства, тогда я вообще не понимаю, что называется таким вмешательством. Лучше бы Госдума обратила внимание на свою родину. Есть российские города, где мусульмане десятилетиями не могут добиться, чтобы у них была хотя бы одна мечеть. Константинополь проиграл войну в XV веке, и его жители вполне естественно уступили историческое первенство османам, жителям Османской империи. Очевидно, Государственная Дума хочет пересмотреть, ревизовать итоги войны XV столетия. Очень интересная инновация: ревизия итогов войны XV века», - иронизирует российский журналист.
Разумеется, в самой Турции большинство поддерживает в этом вопросе своего президента. Как заявил haqqin.az политолог из Галатасарайского университета Стамбула Дурсун Бекироглу, никто не имеет права указывать Турции, что делать с ее памятниками.
«Мы же не пеняем Испании, почему она превратила мечеть в Кордове в католический собор, или России - почему татарские мечети там сделали православными церквями. Это наша страна, и мы имеем полное право распоряжаться нашими историческими памятниками. Мы не вмешиваемся ни в чьи внутренние дела, так пусть не вмешиваются и в наши», - резюмирует политолог.