Заур Расулзаде, отдел политики 13:51

Итак, власти Турции, несмотря на возмущение христианского мира, постановили восстановить в музейном комплексе Айя-София мечеть. Напомним, что первое культовое сооружение на месте нынешней Святой Софии появилось в середине 300-х годов нашей эры во времена императора Константина I. При нем христианство стало основной религией Римской империи, а Константинополь ее столицей. Позже церковь расширили, однако в 532 году в городе произошло восстание, и мятежники спалили собор. Император Юстиниан I решил на том же месте построить новый храм и пожелал, чтобы сооружение стало свидетельством величия империи. До появления храма Святого Петра в Риме Софийский собор был самой большой христианской церковью в мире. В 1453 году Константинополь был захвачен турками, и христианская церковь стала мечетью, каковой оставалась на протяжении почти пяти веков. К собору пристроили четыре минарета и дали новое название - Айя-София. Свой статус собор поменял только в 1935 году – он стал музейным комплексом. В 1985 году Айя-София была включена в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дискуссия о превращении собора вновь в мусульманское культувое сооружение была бурной, но недолгой. Со свойственной ему решимостью глава Турции Эрдоган пресек все возражения и принял окончательный указ. О реакции западного мира и православной церкви на решение турецкого правительства мы уже писали. Среди тех, кто счел своим долгом высказаться по поводу перипетий с Айя-Софией, конечно же, был и давний «друг Турции» лидер российской ЛДПР Владимир Жириновский. Он обвинил Турцию в, не больше – не меньше, подрыве христианства и даже сказал, что единственная задача турок и лично Реджепа Тайипа Эрдогана в том, чтобы «восстановить великую Османскую империю», включив в нее северную Сирию, северный Ирак, часть Молдавии, Крым, часть Болгарии и Греции, чтобы «снова возглавить мусульманский мир — а это 1 миллиард 300 миллионов мусульман». Жириновский уверен, что Турция не просто хочет поменять статус Святой Софии, но и «нанести удар по Москве».

А депутаты Госдумы России под лозунгом: «Эрдоган, будь достоин Ататюрка!» приняли обращение к турецким коллегам, призывая оставить статус музея собору Святой Софии в Стамбуле. Однако известный российский журналист и политолог Максим Шевченко придерживается противоположной точки зрения и назвал реакцию российских депутатов некомпетентной.