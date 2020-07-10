Эльман Пашаев: «Они превратили историю с Ефремовым в коммерческий объект»

Адвокат Эльман Пашаев, защищающий актера Михаила Ефремова, рассказал о переговорах о компенсации с семьей погибшего в аварии Сергея Захарова. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Пашаев считает, что родственники погибшего превратили историю с аварией в «коммерческий объект». При этом старший брат Захарова выразил готовность к диалогу.

По словам адвоката, семья погибшего рассказывает, что не нуждается в материальных выплатах, однако они «бегали по телеканалам, деньги собирали».

«За 20 лет практики впервые встречаю, чтобы каждый из семьи просто рвался в бой за деньги», — добавил он.