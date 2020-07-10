Очередной коронавирусный антирекорд в США

В США в очередной раз побит рекорд по числу заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки, которое 9 июля превысило 63 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, сообщает ТАСС.

По выкладкам университета, 9 июля в США было зафиксировано 63,2 тысячи случаев заболевания.

По оценкам газеты The New York Times, количество заражений за сутки увеличивалось на протяжении последних двух недель в 39 американских штатах. 3 июля в стране также был установлен антирекорд, составивший 57 497 инфицированных. В течение последних семи дней были пройдены отметки 58 тысяч и 60 тысяч.