Ильхам Алиев уволил главу Низаминского района Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Арифа Гасымова от должности главы Исполнительной власти Низаминского района города Баку, сообщает «АзерТАдж».

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