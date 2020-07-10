Ильхам Алиев уволил главу Низаминского района Баку
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Арифа Гасымова от должности главы Исполнительной власти Низаминского района города Баку, сообщает «АзерТАдж».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Арифа Гасымова от должности главы Исполнительной власти Низаминского района города Баку, сообщает «АзерТАдж».
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