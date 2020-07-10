Очередная социальная акция банка, реализованная совместно с Министерством труда и социальной защиты населения, направлена на улучшение условий жизни инвалидов Карабах ской войны и семей шехидов.

Согласно соответствующим указаниям президента, в стране осуществляются важные меры по усилению социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения. Среди этих мер особое место занимает программа обеспечения жильем. Не остаются без внимания и вопросы, связанные с решением социальных проблем, улучшением жилищно-бытовых условий инвалидов Карабах ской войны и семей шехидов. Kapital Bank, в свою очередь, внес свой вклад в это дело и построил в Ширванском районе, по улице Наримана Нариманова, 4-этажное здание для вынужденных переселенцев.

В церемонии предоставления квартир приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев, глава Исполнительной власти города Ширван Ильгар Аббасов и директор департамента управления филиальной сетью Kapital Bank Турал Айвазлы. В Ширванском районе, по улице Наримана Нариманова, 4, в 4-этажном, 3-блочном здании 68 квартир были предоставлены своим владельцам.

Отметим, что квартиры были сданы гражданам полностью отремонтированными, во дворе имеются спортивная и детская площадки. В здании, где созданы современные условия для проживания, 6 квартир однокомнатные, 44 двухкомнатные, а остальные трехкомнатные.

Выступая на мероприятии, Хидаят Абдуллаев заявил, что согласно поручению президента Ильхама Алиева, в 2020 году не было отложено ни одной социальной программы, а напротив, они были расширены.

Замминистра отметил, что в соответствии с призывом главы государства, сегодня расширяется деятельность частного сектора в сфере социальной ответственность и солидарности. Ярким примером этого является строительство для вынужденных переселенцев жилых комплексов Qobu-1, Qobu-2 и Qobu-3 за счет частного сектора. Была особо отмечена деятельность Paşa Holdinq в этом направлении.

Было отмечено, что программа по предоставлению квартир семьям шехидов и инвалидов войны успешно продолжается. Так, в 2018 году со стороны Министерства труда и социальной защиты населения им было предоставлено 626 квартир и частных домов, а в 2019 году - 934. В 2020 году планируется вручить 1500 квартир, 370 которых уже предоставлены.

В общей сложности количество квартир, выданных министерством семьям шехидов и инвалидов войны, приближается к 7970.