Кудрин заявил о застое в России

Российская экономика находится в застое, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе лекции перед выпускниками Российской экономической школы (РЭШ). Трансляция лекции велась на YouTube-канале РЭШ.

По словам Кудрина, если официальный прогноз о падении ВВП на пять процентов сбудется, то средний темп роста экономики за последние десять лет составит всего один процент.

«Это очень мало, это исторически мало, чтобы за десятилетие мы так мало росли», — посетовал экономист.

Он отметил, что у России имеются инструменты для высокого роста экономики, однако соответствующих решений не принимается.

«К сожалению, мы стоим, мы сегодня в застое», — констатировал глава Счетной палаты.