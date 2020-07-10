Стремление некоторых граждан всех подряд медицинских работников обвинять в шарлатанстве и халатном отношении к своему профессиональному долгу никогда ничего, кроме вреда как пациентам, так и врачам не приносило. В медицинской сфере это порождает недоверие к медикам и ведет к самолечению или обращению к разного рода целителям. Это всегда было рискованно, а сегодня, на фоне массового заболевания людей в связи с пандемией коронавируса, крайне опасно. Не говоря уже о том, что сейчас, когда медработники, оказывая людям помощь, постоянно подвергают себя риску заражения, даже если не работают непосредственно с коронабольными, когда только в нашей стране погибли уже десятки врачей, нагнетание такого отношения к ним по меньшей мере неблагодарно.

Врач-кардиолог Ульви Мирзоев, работавший в Турции, США, Германии, выпускник Лондонской школы посредством СМИ хочет обратить внимание азербайджанской общественности на неожиданно усилившуюся обывательскую тенденцию пристрастно-критического и даже откровенно враждебного отношения к врачам.

Врача Ульви Мирзоева выступить с таким обращением заставило преследование со стороны родственников больного, которого ему не удалось спасти. У 72-летнего пациента с сахарным диабетом и массивным тромбозом всех трех коронарных сосудов случился обширный инфаркт миокарда. Врачу любой специальности, да и всем, кому случалось сталкиваться с таким диагнозом, будет ясно, что анамнез более чем критический.

Специалист с большим опытом и внушительным стажем, стажировавшийся и работавший несколько лет в ведущих клиниках Турции и Германии, а сейчас заочно обучающийся по специальности кардиология в Оксфордском университете Великобритании, доктор Мирзоев предпринял все возможное в подобных случаях, ни на минуту не оставляя своего пациента одного. Но пожилой человек, обремененный рядом хронических болезней, скончался.

Понимая и разделяя горе его близких, врач в то же время не находит в таком итоге своих ошибок, недочетов и уж тем более халатности. Все назначения и процедуры полностью соответствовали протоколу лечения подобных больных. Как любой врач, потерявший пациента, доктор Мирзоев переживает, что не смог уберечь человека. Но в данном случае все обстоятельства случившего абсолютно объективны.

Однако родственники умершего не только не желают этого сознавать, но и начали откровенно травить врача. Их можно было бы понять, если бы, посчитав лечение недостаточным или ошибочным, они настаивали на проведение посмертной экспертизы. Однако начали они со звонков Мирзоеву с оскорблениями и угрозами и ему самому, и всей его семье.

А затем дочери погибшего пациента принялись распространять в соцсетях искаженную, далекую от действительности версию случившегося. В клеветнического свойства публикациях кардиолога обвиняют и в непрофессионализме, и в каких-то неадекватных действиях, прибавляя массу несуществующих деталей.

Цель предпринятой родственниками покойного кампании усматривается лишь в одном – оскорбить и опорочить врача, посеять среди пациентов недоверие к его профессиональным качествам, подорвать репутацию специалиста. Причем оскорбления порой переходят рамки профессиональной деятельности, опускаясь до базарной ругани.

К сожалению, отдельные СМИ в погоне за низкопробной сенсаций подхватили вопли и ругань родственников умершего, еще более распространяя клевету на врача. А ведь журналисты должны бы знать, что существуют цивилизованные методы установления врачебной некомпетентности или, напротив, наличия обстоятельств, сделавших лечение неэффективным. И доктор Ульви Мирзоев, кстати, сам призывает к судебно-медицинской экспертизе.

«К сожалению, в аналогичной ситуации не раз оказывались и мои коллеги. Врачебная ошибка или халатность, безусловно, должны быть наказуемы. Но факт их наличия устанавливается только решением суда, на основе всех данных, предоставленных правоохранительными органами и медицинской экспертной комиссией.

Отклонение от этого единственно правильного пути, установленного законом, чревато такими серьезными последствиями, как отказ врачей от приема и лечения сложных случаев или проведения тяжелых операций, нежелание возвращаться на Родину после получения специализации за границей, уменьшение числа желающих стать врачами среди выпускников и выбор менее рискованных специальностей среди студентов медиков, падение престижа к чрезвычайно значимой для общества профессии врача среди молодёжи. Сегодня, когда пандемия наступает, когда врачи ежедневно рискуют жизнью, такая тенденция поистине пагубна», - взывает доктор Ульви Мирзоев к разуму своих сограждан.