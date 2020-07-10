Молодой житель Баку вместе со своим другом потратили полученные 190 манатов единовременной социальной помощи на покупку арбузов, а затем демонстративно разбили их.

Как заявил haqqin.az глава пресс-службы Минтруда и соцзащиты населения Фазиль Талыбов, личность молодого человека удалось установить. Им оказался житель Бинагадинского района Руслан Гулиев (1997 г.р.).

По его словам, 9 апреля этого года Руслан Гулиев подал запрос на получение единовременной помощи. Электронная система не обнаружила никаких несоответствий (трудового договора, имущества и др.) для выдачи единовременной помощи.

Фазиль Талыбов отметил, что подобное поведение является недопустимым и должно быть подвергнуто общественному осуждению.