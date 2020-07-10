На заседании, на котором председательствовал Полад Бюльбюльоглы, были рассмотрены текущие вопросы МФГС.

В заседании приняли участие председатель правления МФГС, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы, сопредседатель правления МФГС, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, исполнительный директор МФГС Анатолий Иксанов, заместитель председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Агыбай Смагулов и другие руководящие члены Исполнительного комитета СНГ, а также представители Министерства иностранных дел и Министерства культуры России.

9 июля в онлайн режиме состоялось совместное заседание правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) государств-участников СНГ и Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ, сообщили haqqin.az в пресс-службе посольства Азербайджана в России.

Представитель Армении, заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Ара Хзмалян неожиданно поднял вопрос о внесении в повестку дня вопроса о переизбрании председателя правления МФГС раньше намеченного срока.

Отметим, что председатель правления МФГС избирается сроком на два года. С 2010 года председателем является Полад Бюльбюльоглы. Новые выборы намечаются на конец 2020 года.

Данная провокация вызвала отрицательную реакцию участников заседания. Но Полад Бюльбюльоглы, согласно внутренним правилам, по которым проводятся открытые демократические выборы, принял данное предложение Ара Хзмаляна и поставил вопрос на голосование. В результате данного голосования предложение представителя Армении потерпело сокрушительное поражение. Восемь представителей из девяти государств-участников СНГ на уровне министров, учитывая заслуги и опыт представителя Азербайджана, проголосовали против внесения предложения Армении в повестку дня.

На протяжении последних 10 лет каждые два года правление МФГС выдвигало на неоплачиваемую должность председателя Правления МФГС кандидатуру Полада Бюльбюльоглы. Каждый раз все члены правления, включая и Армению, единогласно голосовали за неё.

Данное голосование ещё раз подтвердило высокий авторитет Полада Бюльбюльоглы на пространстве СНГ.

В посольстве сочли необходимым напомнить представителю Армении, что в этом году Полад Бюльбюльоглы был награждён медалью МФГС «За заслуги в развитии гуманитарного сотрудничества», которая ранее была в торжественной обстановке вручена послу Азербайджана министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в присутствии послов стран СНГ, в том числе и Армении.