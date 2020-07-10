Грузия обвинила российских пограничников в захвате заложника

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии обвинила дислоцированных в Южной Осетии российских пограничников в ранении и незаконном лишении свободы грузинского гражданина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Представители российских оккупационных сил незаконно задержали человека, проживающего в деревне Квемо-Чала Каспского муниципалитета, недалеко от крепости Схвило», — указывается в сообщении ведомства. По его данным, при задержании мужчина получил огнестрельное ранение в ногу.

В связи с «серьезным инцидентом» немедленно была активирована действующая при посредничестве Миссии наблюдателей Европейского союза (МНЕС) «горячая линия», заявили в СГБ. О случившемся грузинская сторона проинформировала и сопредседателей Женевских международных дискуссий по Закавказью.

«Указанный факт представляет собой опасный прецедент. Еще раз подтвердилось, что опасная практика незаконных задержаний создает почву для тяжелых инцидентов и эскалации ситуации», — отмечается в сообщении.