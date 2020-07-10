37 человек погибли при оползне в Непале

По меньшей мере 37 человек погибли в результате сходя оползней из-за проливных дождей в провинции Гандаки в центральной части Непала. Об этом сообщает агентство NDTV со ссылкой на местное МВД.

Отмечается, что еще 15 человек числятся без вести пропавшими.

По данным агентства, для проведения поисково-спасательных операций правительство мобилизовало полицию и армию.

Известно, что из-за оползней под землей оказались около 40 жилых зданий, более 400 человек покинули свои дома.