Трамп рассказал о преимуществе Канье Уэста перед Байденом

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что рэперу Канье Уэсту, который недавно объявил о намерении баллотироваться на пост президента США, не составит труда отобрать голоса чернокожих американцев у Джо Байдена. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Это ему не составит труда. Коррумпированный Джо Байден не сделал ничего хорошего для чернокожих!» — написал президент США, комментируя сообщения о том, что рэпер может отобрать у наиболее вероятного кандидата от демократов голоса чернокожего населения.

Уэст поддержал Трампа после победы республиканца на президентских выборах в 2016 году. Он несколько раз встречался с президентом США и часто носил его фирменную кепку с надписью «Сделаем Америку великой снова».