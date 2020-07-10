Как будет проходить Генассамблея ООН, созванная по инициативе Ильхама Алиева? версия Василия Небензи
Инициатива президента Азербайджана Ильхама Алиева о созыве специальной сессии Генассамблеи ООН нашла поддержку среди всего мирового сообщества.
На сайте ООН даже обнародована предварительная повестка дня тридцать первой специальной сессии Генеральной Ассамблеи.
Согласно процедурным правилам Генеральной Ассамблеи ООН, если какую-либо инициативу государства-члена ООН поддержало большинство стран, входящих в состав ООН, генсек организации уведомляет страны о созыве специальной сессии. При этом в повестке назначенной сессии название страны, по инициативе которой созывается сессия, как правило, не указывается.
10 июля состоялась проработка инициированной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по коронавирусу. В ООН прорабатывают правила, которыми будут руководствоваться при созыве специальной сессии, поскольку в условиях коронавирусной инфекции все мероприятия, созываемые в непривычном дистанционном формате, подлежат согласованию с точки зрения организационно-процедурных моментов.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману заявил, что пандемия застала всех врасплох.
"Если бы мы знали, что в обозримой перспективе вернемся к нормальному ритму функционирования, то не было бы вопросов - собрались бы в зале Генассамблеи и провели такую сессию, но если этого не произойдет, мы должны думать, как процедурно обеспечить чистоту процесса", - сказал он.
Существует идея о проведении заседания в заочном формате, которая заключается в записи видеоролика главами государств, правительств или министров иностранных дел. "Это абсолютно беспрецедентно, и никакие видеоролики даже не могли прийти в голову тем, кто не знал о них, когда ООН создавалась. Во-вторых, формат спорный во многих отношениях: как будет определяться очередность, кто будет их слушать, не произойдет ли такая ситуация, что, когда мы вернемся к нормальной жизни и какой-нибудь стране, которая не понравится хозяйке штаб-квартиры, не выдадут визу и скажут снимать видеоролик для участия? Это все требует осмысления, так как подобный формат может иметь политические последствия», - утверждает В.Небензя.
По его словам, вопрос заключается в модальностях.
ООН с середины марта ограничила посещение штаб-квартиры, разрешив находиться в здании лишь первостепенному персоналу секретариата. Все заседания Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи, а также Экономического и социального совета ООН уже почти три месяца проходят по видеосвязи.
«У нас нет опыта проведения спецсессий ГА ООН в видеоформате. Сейчас нет заседаний Генассамблеи. Те заседания, которые проходят, не являются официальными заседаниями этого главного органа ООН, поэтому вопрос требует обсуждения", - сказал он.
При этом Небензя считает, что все возможности для организации такого мероприятия есть. "Я думаю, да.,- сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - До регулярной или после регулярной сессии - это вопрос формата. Если это будет не спецсессия Генеральной Ассамблеи, а заседание высокого уровня - есть такой формат, который не требует специальной процедуры, - мы можем провести его хоть в ближайшее время. Но спецсессия Генассамблеи звучит, конечно, более весомо и политически значимо, и мы будем думать, смотреть и, главное, ориентироваться на то, какие возможности и форматы нам предоставит жизнь".