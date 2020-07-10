Согласно процедурным правилам Генеральной Ассамблеи ООН, если какую-либо инициативу государства-члена ООН поддержало большинство стран, входящих в состав ООН, генсек организации уведомляет страны о созыве специальной сессии. При этом в повестке назначенной сессии название страны, по инициативе которой созывается сессия, как правило, не указывается.

"Если бы мы знали, что в обозримой перспективе вернемся к нормальному ритму функционирования, то не было бы вопросов - собрались бы в зале Генассамблеи и провели такую сессию, но если этого не произойдет, мы должны думать, как процедурно обеспечить чистоту процесса", - сказал он.

10 июля состоялась проработка инициированной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по коронавирусу. В ООН прорабатывают правила, которыми будут руководствоваться при созыве специальной сессии, поскольку в условиях коронавирусной инфекции все мероприятия, созываемые в непривычном дистанционном формате, подлежат согласованию с точки зрения организационно-процедурных моментов.

Существует идея о проведении заседания в заочном формате, которая заключается в записи видеоролика главами государств, правительств или министров иностранных дел. "Это абсолютно беспрецедентно, и никакие видеоролики даже не могли прийти в голову тем, кто не знал о них, когда ООН создавалась. Во-вторых, формат спорный во многих отношениях: как будет определяться очередность, кто будет их слушать, не произойдет ли такая ситуация, что, когда мы вернемся к нормальной жизни и какой-нибудь стране, которая не понравится хозяйке штаб-квартиры, не выдадут визу и скажут снимать видеоролик для участия? Это все требует осмысления, так как подобный формат может иметь политические последствия», - утверждает В.Небензя.

По его словам, вопрос заключается в модальностях.

ООН с середины марта ограничила посещение штаб-квартиры, разрешив находиться в здании лишь первостепенному персоналу секретариата. Все заседания Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи, а также Экономического и социального совета ООН уже почти три месяца проходят по видеосвязи.

«У нас нет опыта проведения спецсессий ГА ООН в видеоформате. Сейчас нет заседаний Генассамблеи. Те заседания, которые проходят, не являются официальными заседаниями этого главного органа ООН, поэтому вопрос требует обсуждения", - сказал он.

При этом Небензя считает, что все возможности для организации такого мероприятия есть. "Я думаю, да.,- сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - До регулярной или после регулярной сессии - это вопрос формата. Если это будет не спецсессия Генеральной Ассамблеи, а заседание высокого уровня - есть такой формат, который не требует специальной процедуры, - мы можем провести его хоть в ближайшее время. Но спецсессия Генассамблеи звучит, конечно, более весомо и политически значимо, и мы будем думать, смотреть и, главное, ориентироваться на то, какие возможности и форматы нам предоставит жизнь".