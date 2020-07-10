Билл Гейтс о распространении вакцины от коронавируса

Предприниматель Билл Гейтс сказал, что когда вакцины от коронавируса будут готовы к распространению, они должны быть направлены в страны, которые в них больше всего нуждаются, а не тем, кто больше заплатит. Неразумное же распределение может обернуться губительными последствиями, цитирует его слова The Hill.

«Если мы просто отдадим лекарства и вакцины тем, кто за них больше заплатит, а не людям и местам, которые в них больше всего нуждаются, то мы станем свидетелями более продолжительной, несправедливой и смертельной пандемии», — заявил основатель Microsoft в субботу, 11 июля, во время виртуальной конференции по вопросам COVID-19, организованной International AIDS Society.

Гейтс добавил, что подобная инициатива должна складываться под влиянием лидеров, принимающих решения «на основе справедливости», а не исключительно исходя из «рыночных факторов».

На сегодняшний день во многих странах проводятся испытания вакцин. На исследования и производство выделяются миллиарды долларов из государственных бюджетов, чтобы ускорить поиск лекарства от COVID-19.