Еще один главврач скончался от коронавируса

Отдел информации

Главврач Сумгаитского диспансера для душевнобольных Ахмед Ширинов заразился коронавирусом.

Как стало известно haqqin.az, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь Ахмеду Ширинову не удалось.

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