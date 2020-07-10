Еще один главврач скончался от коронавируса
Главврач Сумгаитского диспансера для душевнобольных Ахмед Ширинов заразился коронавирусом.
Как стало известно haqqin.az, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь Ахмеду Ширинову не удалось.
Главврач Сумгаитского диспансера для душевнобольных Ахмед Ширинов заразился коронавирусом.
Как стало известно haqqin.az, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь Ахмеду Ширинову не удалось.
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