Сирия откроет границы с Ливаном

Сирийское правительство решило открыть сухопутные границы с Ливаном для граждан Сирии, желающих вернуться на родину, при условии наличия результата анализа на коронавирус, полученного не позднее чем за 18 часов, сообщает сирийское государственное агентство САНА.

"Правительственная комиссия по борьбе с пандемией коронавируса приняла решение упростить условия въезда, связанные с превентивными мерами. Теперь разрешен гражданам Сирии, застрявшим за границей, въезд через официальные пограничные с Ливаном КПП в течение 18 часов после получения результатов анализа на коронавирус в аккредитованных Минздравом Ливана больницах", - пишет агентство.

Согласно новым правилам, прибывшие должны будут оставаться в обязательной самоизоляции на протяжении пяти дней. Граждане с положительным анализом будут транспортированы в специально оборудованные медицинские центры для изоляции и лечения.