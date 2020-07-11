Трампа обвинили в исторической коррупции

Бывший кандидат на пост президента США Митт Ромни обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в коррупции из-за того, что Трамп сократил тюремный срок своему бывшему советнику Роджеру Стоуну. Об этом Ромни написал в своем Twitter.

«Беспрецедентная историческая коррупция: американский президент смягчает приговор лицу, осужденному присяжными за лживую защиту самого президента», — заявил он. Такое решение Трампа позволит бывшему советнику избежать тюрьмы.

Сообщение уже набрало более 110 тысяч ретвитов и свыше 36 тысяч комментариев. Так, режиссер и блогер Робби Старбак сыронизировал, что Ромни злится, потому что сам никогда не станет президентом.