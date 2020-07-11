На заводе в Китае произошел взрыв
На очистном сооружении сточных вод в китайской провинции Ляонин произошел взрыв. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
Инцидент случился в округе Фусинь примерно в 20:40 по местному времени, взрывная волна выбила стекла в близлежащих зданиях.
В результате аварии на предприятии пострадали 17 человек. Они получили легкие ранения. Отмечается, что взрыв не привел к серьезному материальному ущербу, смертельным случаям или серьезным травмам.
В настоящее время ведется расследование произошедшего. Причина взрыва выясняется.