Эльман Пашаев пригрозил засудить Соловьева

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего YouTube-канала оценил появившуюся в СМИ информацию о планах адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева засудить его за разглашение результатов экспертизы.

«Ну понятно. Только непонятно, что именно нельзя делать. То есть, это что — ложь? Это ненастоящий документ?», — задался вопросом журналист. Он также поинтересовался, в чем именно заключается проблема.

Затем телеведущий обратился к адвокату семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александру Добровинскому с вопросом, не будет ли юрист «кидать в него камень», когда журналиста «поведут под руки» сотрудники правоохранительных органов в тюрьму по заявлению Пашаева. Добровинский пообещал защищать Соловьева.

Ранее Пашаев сообщил о просьбе к следователю возбудить дело по статье 310 УК РФ «Разглашение данных предварительного следствия» в отношении Соловьева, который показал заключение эксперта по делу о смертельном ДТП. Из документа следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля артиста были найдены следы его ДНК. Соловьев не уточнил, как он получил отчет экспертов, сославшись на журналистскую тайну.