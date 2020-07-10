Боевики атаковали колонну со снабжением для базы США

На юге Ирака боевики атаковали колонну со снабжением, предназначенным для базы США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в иракской службе безопасности.

Отмечается, что нападение произошло между городами Эс-Самава и Дивания, в районе Наджме.

Атаке подверглись четыре фуры, которые перевозили граждане Ирака из Босры.

Боевики напали на колонну на пикапах и заставили ее остановиться, после чего вытащили водителей из грузовиков и подожгли транспортные средства, а затем скрылись.