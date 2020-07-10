Россия прикроется «Панцирями»

В 2020 году в Сибири и на Дальнем Востоке, а также в некоторых других регионах России начнется формирование полков мобильного резерва противовоздушной обороны (ПВО), предназначенных для отражения массированных ударов крылатых ракет, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.

Согласно газете, на вооружение новых частей поступят зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь». В настоящее время в России имеется одна такая экспериментальная часть, которая прикрывает Москву и ее окрестности. «Это своевременное решение, и оно отвечает угрозам сегодняшнего дня», — сказал военный эксперт Виктор Мураховский.

В июне «Звезда» написала, что экспортная версия данного ЗРПК имеет только оптическую систему управления и «потому мало приспособлена для борьбы с такими целями, как турецкий Bayraktar ТВ2».