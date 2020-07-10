В Йемене голодают 15 миллионов человек

Более половины населения Йемена (около 15 миллионов человек) нуждаются в продовольственной помощи и доступе к питьевой воде, чтобы выжить, сообщается в публикации Международного Комитета Красного Креста в Twitter.

"Если бы население Йемена было 100 человек, то 66 из них лишены еды, 64 не имеют доступа к медицинскому обслуживанию и 58 страдают от отсутствия пресной воды", - написано в сообщении.

В публикации МККК также написано, что люди, не имеющие доступа к еде, автоматически лишены и элементарных медикаментов и воды. "В Йемене не 100 человек, а 30,5 миллиона",- отмечено в сообщении.