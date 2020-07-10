Бразилия обновила антирекорд по коронавирусу: 35 тысяч заразившихся и 945 умерших

Число заразившихся коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки на 35 512 тысяч человек, следует из данных министерства здравоохранения страны.

По информации минздрава, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 1 839 850. За минувшие сутки было выявлено 35 512 новых случая инфицирования. За последние 24 часа умерли 945 человек с COVID-19, всего в стране скончались 71 469 пациентов.

По данным бразильского минздрава, вылечились более 1,1 миллиона заразившихся.

Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.